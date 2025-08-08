Pinokyo (Pinocchio) filminin konusu ne? Pinokyo filminin oyuncuları kim?

Pinokyo filminin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Filmin senaristliğini Robert Zemeckis, Chris Weitz üstleniyor. Peki, Pinokyo filminin konusu ne? Pinokyo filminin oyuncuları kim?

PINOKYO FİLMİNİN KONUSU NE?

Pinocchio, gerçek bir çocuk olmak isteyen tahtadan bir kuklanın hikayesini konu ediyor. Gepetto Usta'nın ahşaptan yaptığı Pinokyo’nun en çok istediği şey gerçekleşir ve insan olur. Ancak yalana meyilli olan Pinokyo’nun her yalan söylediğinde burnu uzar. Bu durum Gepetto ile kurduğu baba oğul ilişkisini de etkiler.

PINOKYO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hanks

Angus Wright

Cynthia Erivo

Sheila Atim

Jamie Demetriou

Giuseppe Battiston

Lewin Lloyd

Luke Evans

PINOKYO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Pinokyo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.