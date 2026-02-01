Rüya Gibi dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Rüya Gibi dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aydan, Bora’nın tehdidiyle büyük bir açmaza düşer; geri dönüşü olmayan bir tercih yapmanın eşiğindedir. Emir ise düşmanlarının yaklaşan saldırılarına karşı büyük bir hazırlık içindedir. Çido’nun uğradığı beklenmedik saldırı, Efe’nin onu kurtarmasıyla ilişkilerinde yeni bir yakınlaşma yaratır. Ela taburcu olmaya hazırlanırken, kimsenin farkında olmadığı bir tehlike giderek yaklaşmaktadır. Aydan’ın Emir hakkında vereceği karar, yalnızca kendi kaderini değil, herkesin hayatını kalıcı biçimde değiştirecektir.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Emir ve Aydan arasındaki güçlü bağ, Bora'nın yeni hamlesiyle büyük bir kırılma yaşar. Emir, Bora'nın arkasındaki gizli düşmana ulaşabilmek için tehlikeli bir oyunu göze alır. Çido, Ela'nın uyanışıyla kendisinden saklanan gerçeklerden habersiz, kısa sürecek bir huzura tutunur.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Rüya Gibi dizisinin 9. bölümü 1 Şubat Pazar akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.