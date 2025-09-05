Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sahipsizler yeni sezonu için gün sayıyor. Dizinin takipçileri yeni sezonun ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Sahipsizler 2. sezon ne zaman? Sahipsizler'in yeni sezonu ne zaman yayımlanacak?

Sahipsizler YENİ SEZON NE ZAMAN?

Sahipsizler'nin 2. sezonu 10 Eylül Çarşamba 20.00'de ekranlara gelecek.

SAHİPSZİLER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.