Sahipsizler bu akşam var mı? Sahipsizler 18. yeni bölüm bu akşam yayımlanacak mı?
Star TV ekranında her hafta Çarşamba günleri yeni bölümleri ile ekrana gelen Sahipsizler dizisi yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek mi merak ediliyor. Peki, Sahipsizler bu akşam var mı? Sahipsizler 18. yeni bölüm bu akşam yayımlanacak mı?
Çarşamba akşamları ekrana gelen sevilen dizi Sahipsizler 18. bölümün yayımlanıp yayımlanmayacağı araştırılıyor. Peki, Sahipsizler bu akşam var mı? Sahipsizler 18. yeni bölüm bu akşam yayımlanacak mı?
SAHİPSİZLER BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YOK MU, NE ZAMAN?
Sahipsizler yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizi aynı saatte tekrar bölümü ile izleyici ile buluşacak. Bayram haftası olması dolayısıyla dizilerin yeni bölümleri bir haftalık ara sonrasında ekrana gelecek. Sahipsizler dizisi 18. bölüm 9 Nisan Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak.
STAR TV 2 NİSAN YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler (Tekrar)
22:45 Kral Kaybederse
00:45 Yalı Çapkını
03:00 Tarkan
04:30 Sefirin Kızı
06:00 Kiralık Aşk
Etiketler: #sahipsizler #yeni bölüm
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