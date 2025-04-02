Yayınlanma: 02.04.2025 - 16:51

Güncelleme: 02.04.2025 - 16:51

Çarşamba akşamları ekrana gelen sevilen dizi Sahipsizler 18. bölümün yayımlanıp yayımlanmayacağı araştırılıyor. Peki, Sahipsizler bu akşam var mı? Sahipsizler 18. yeni bölüm bu akşam yayımlanacak mı?

SAHİPSİZLER BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YOK MU, NE ZAMAN?

Sahipsizler yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizi aynı saatte tekrar bölümü ile izleyici ile buluşacak. Bayram haftası olması dolayısıyla dizilerin yeni bölümleri bir haftalık ara sonrasında ekrana gelecek. Sahipsizler dizisi 18. bölüm 9 Nisan Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak.

STAR TV 2 NİSAN YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler (Tekrar)

22:45 Kral Kaybederse

00:45 Yalı Çapkını

03:00 Tarkan

04:30 Sefirin Kızı

06:00 Kiralık Aşk