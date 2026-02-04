Sahipsizler dizisinin 47. bölümünün neden yayımlanmadığı merak ediliyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sahipsizler'nın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sahipsizler dizisinin 47. bölümü 4 Şubat 2026 tarihinde televizyonlardaki yerini alacak.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ormanlık alanda fenalaşan Azize, Devran tarafından apar topar hastaneye yetiştirilir. Bebeğini kaybetme korkusuyla sarsılan Azize’nin duyduğu kalp atışları, Alaz ailesi için yeni bir dönemin başlangıcı olur. Doktorun “altı haftalık hamilelik” müjdesi ailede büyük bir sevinç yaratırken, bu haber bebekten ve Devran’dan kurtulmak isteyen Hazar ve Bade cephesinde büyük bir krize neden olur.

Hem Devran hem Hamiyet ve Yavuz, Azize’nin hamileliği için adak adamıştır. Ancak Azize, eve davul zurnayla getirilen koçun kesilmesine karşı çıkar; onun adak için farklı planları vardır.

Bu sırada Pervin, oğlu Hazar’ı bir an önce evlendirmek ister ve Melis’i “aşiret gelini” yapmak için bir teklifte bulunur. Azize’nin sağlığına kavuşması ve bebek haberi şerefine yalıda büyük bir aile yemeği düzenlenir. Tüm aile kutlama masasında bir araya gelmişken, intikam yemini eden Tufan ve adamları yalıyı kuşatır.

Devran, karısına verdiği “elini kana bulamama” sözü ile intikam hırsı arasında kalır. Alazların ve ailesinin geleceği için geri dönüşü olmayan bir seçim yapmak zorundadır.