Sahtekarlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahtekarlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ertan ve Asya’nın aynı çatı altında çalışması isteyen Hidayet, onlardan Kadir’in ölümünü birlikte araştırmalarını da istemiştir. İkisi de kendi başlattıkları oyunda mahsur kalmıştır. Beraber bir çıkış yolu bulmak zorundadırlar. Bunun için de, önce birbirlerine güvenmek… İçlerinde, farkında olmadan yeşeren aşka da yenilerek bir kez olsun birbirlerine güvenmeyi seçerler. Ama Ertan, Asya’nın oyununu; Asya ise Ertan’ın sırrını çözmek üzeredir.

Hidayet ise evlatlarına bir ders vermek, ailesini baştan sona hizaya çekmek niyetindedir. Çocuklarıyla kedinin fareyle oynadığı gibi oynamaya başlar. Öte yandan, esrarengiz kuzen Taha’nın peşine düşen Simla, hiç bilmediği bir diyara doğru sürüklenir.

Asya, Eyüp’ün tehdidiyle başlayan Eymir’le evlilik yolculuğunda, yapayalnız kalır. Hızla bir nikah masasına doğru sürüklenir. Son bir umutla uzanacak bir el, bir yardım arar. Ama kader bazen en beklenmedik anda; yardım değil, bir sınav uzatır insana…

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü 23 Kasım akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.