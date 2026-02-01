Sahtekarlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahtekarlar dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Koray ve İrem’in öldüğü gecenin ardından ortaya çıkan boşluklar, herkes için cevaplanması zor soru işaretlerine dönüşür. Asya, kaybettiği kardeşinin yasını erteleyip, şüphelerin peşinden gider. Bu şüpheler ve sarsıcı ihtimaller onu hiç beklemediği biriyle karşı karşıya getirir. Soluğu Ertan’ın yanında alarak onunla yüzleşir.

Ertan ise zihnindeki boşluklarla savaşmaktadır; hatırladıkları silik, hatırlamadıkları ise korkutucudur. Üzerindeki baskı artarken şüphe sadece dışarıda değil, Ertan'ın tam içindedir. Artık Asya’nın da karşısında çaresiz bir durumun içindedir. Tam olarak hatırlayamadığı o anlar sevdiği kadınla arasına duvar örer.

Taha, öğrendiği sarsıcı bilgiyle kontrolünü tamamen yitirir. Duyduğu öfke ve attığı fevri adım tehlikeli bir hamlenin başlangıcıdır.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Eyüp’ün kurduğu plan tıkır tıkır işlerken Ertan, Bakizade yalısına gitmek zorunda kalır. Bakizade yalısında kurulan yeni düzen, aile içindeki güç dengelerini sarsar. Ev hapsiyle birlikte Ertan merkezde kalırken, Asya hem sevdiği adam için orada yaşamaya çalışır hem de kardeşi için yürüttüğü arayışı sürdürür. Kıvılcım’ın Ertan’a yakınlaşmaya çalışması Asya’nın iç huzurunu bozar; Hidayet’in Ertan ve İbrahim arasında yaptığı açık ayrım ise evdeki gerilimi görünür hâle getirir.

Feray tepkisini göstermekten çekinmezken Simla’nın sakladığı gerçek ortaya çıkar. Hüma ise perde arkasında yeni hamleler hazırlar ve Asya evin içinde kurulan oyunları fark etmeye başlar. Cezaevinden çıkan İbrahim, geçmişte için ödediği bedelleri hatırlatarak yeni bir dönemin sinyalini verir.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahtekarlar dizisinin 16. bölümü 1 Şubat Pazar akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.