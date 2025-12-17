Sakıncalı dizisi final bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Sakıncalı dizisinin final bölümü merak ediliyor. Peki, Sakıncalı dizisinin final bölümü ne zaman? Sakıncalı dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAKINCALI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Süreyya, Nazım’ın ona oynadığı büyük oyun karşısında çaresiz kalır, işlemediği bir suçtan tutuklu yargılanır. Fakat bu felaket Süreyya için aslında umudun başlangıcı olacaktır. Hapishanede olan Gonca, Süreyya’nın yanında yer alacaktır. Diğer yandan Çetin, Süreyya’yı korumak için Memduh’u karşısına almıştır ve Çetin ile Nazım gerilimi tırmanmaktadır. Bu gerilimin ortasında kalan Faysal’ın ise imdadına her zaman olduğu gibi Berfin yetişecektir. Süreyya hapisten bir avukatın yardımı ile çıkar, yardım edenin kim olduğunu ise Nazım’dan öğrenir. Nazım’a karşı boyun eğmeyen Süreyya, tanımadığı bir mahalleye sığınır. Mücadeleye devam etmekte kararlıdır ama Faysal ve Memduh Süreyya’ya cesaretinin bedelini ödetecektir.

SAKINCALI FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sakıncalı dizisinin final bölümü 17 Aralık Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.