Sakıncalı dizisi ilk bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Sakıncalı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sakıncalı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sakıncalı dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAKINCALI DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ülkenin en tanınmış ailelerinden olan Gökmen Ailesi, hediye ve çiçek gönderen şirketleri “Bu An İçin”in 15. Yıl kutlamasında hiç beklemedikleri bir olayla karşılaşırlar. Nazım ve Süreyya Gökmen çocuklarına miras olarak bırakacakları bir şirket kurmuş mutlu bir ailedir. Ancak Nazım’ın hırsı onu karanlık bir ortaklığa sürükler. Ortakları Faysal ve Çetin, Nazım’ın onlara oynadığı oyun nedeniyle kutlamayı felakete çevirirler. Bir yandan Süreyya’nın oğlu Can, Nazım’ın karanlık işlerine yardım eden bir kurye olan Didem ile birliktedir. Kutlama gecesi senelerdir saklanan sırrın ortaya çıkmasıyla beraber Nazım’ın gizli ajandansından haberi olmayan Süreyya, büyük bir acıyla sınanacaktır. Acıyla sınanan herkesin hikayesinin değiştiği bu gece; bambaşka olaylara neden olacaktır.

SAKINCALI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sakıncalı dizisinin 2. bölümü 26 Kasım akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.