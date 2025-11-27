Sakıncalı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Sakıncalı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sakıncalı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sakıncalı dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAKINCALI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Süreyya, oğlu Can’ın kaybının arkasındaki sır perdesini çözmek için Nazım’ın uyanmasını beklemek zorundadır. Bir yandan bütün ülkenin gözü bu tuhaf cinayetin üzerindedir. Süreyya hem ailesini bir arada tutmak hem de korumak zorundadır. Can’ın kaybı Faysal ve Çetin arasındaki ipleri de germeye başlar. Nazım’ın uyanıp polise ifade vermesi ile Süreyya büyük bir kırılma yaşar. Ne olursa olsun oğlunun katillerini bulacak, hesabını soracaktır. Diğer yandan kardeşi Didem’in kaybının peşine düşen Sude’nin yolu Ayaz’la kesişir. Süreyya’nın bulduğu ipucu ise herkesi dönülmez bir yola sürükleyecektir.

SAKINCALI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sakıncalı dizisinin yeni bölümü 3 Aralık akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.