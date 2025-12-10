Sakıncalı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Sakıncalı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sakıncalı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sakıncalı dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAKINCALI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Süreyya, oğlunun ardından bulduğu delillerle Çetin ve Faysal’ın karşısına çıkar ancak yaralanır. Çetin, Süreyya’nın yanında olacak Faysal’ı karşısına alacaktır. Çetin’in karşısına alması gereken biri daha vardır: Memduh! Memduh’un da olanları duyması ile Süreyya için çember daralır. Süreyya yine de pes etmez çünkü yıllardır içinde bulunduğu oyunu çözmüştür. Nazım ise Süreyya’yı susturmak için başka bir plan yapar. Diğer yandan Sude’nin nişanlısı Mehmet Nazım’la iş birliği yapmaya çalışırken Ayaz’la karşı karşıya gelir. Süreyya ise Nazım’a karşı Kiraz ve Hasret ile birlikte hareket edecektir. Süreyya, tüm ipleri eline geçirdiğinde ise onu bir sürpriz beklemektedir.

SAKINCALI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sakıncalı dizisinin yeni bölümü 10 Aralık akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.