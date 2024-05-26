Sen Büyümeye Bak filminin konusu ne? Sen Büyümeye Bak filmi oyuncuları kimler?

Kaan Urgancıoğlu ile Melisa Aslı Pamuk'un başrollerde oynadığı 'Sen Yaşamaya Bak' filmi Netflix'te gösterime girdi. Peki, Sen Büyümeye Bak filminin konusu ne? Sen Büyümeye Bak filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 15:41
Sen Büyümeye Bak filminin konusu ne? Sen Büyümeye Bak filmi oyuncuları kimler?
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Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı ve 2022 yılında yayınlanan 'Sen Yaşamaya Bak' filminin devamı niteliğinde olan 'Sen Büyümeye Bak' filmi Netflix'te gösterime girdi. Peki, Sen Büyümeye Bak filminin konusu ne? Sen Büyümeye Bak filmi oyuncuları kimler?

SEN BÜYÜMEYE BAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü Aslı Enver ile paylaştığı ilk filmde ikili Fırat ve Melisa adlarında bir çifti canlandırıyordu. Filmde bekar bir anne olan Melisa'nın hasta olduğunu öğrendikten sonra oğlu Can'ı emanet ettiği Fırat ile aşklarını izledik. 'Sen Büyümeye Bak' filminde ise hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Filmde sevdiği kadını kaybeden bir baba ile oğlunun hayatlarına devam etmesi ve birbirlerini iyileştirmeleri konu alınıyor.

SEN BÜYÜMEYE BAK OYUNCULARI

Filmin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Mert Ege Ak ve Melisa Aslı Pamuk yer alıyor. Kaan Urgancıoğlu, ilk filmde olduğu gibi Fırat Fırtına karakterini canlandırıyor. Genç oyuncu Mert Ege Ak, Can rolüyle izleyici karşısına çıkarken, Melisa Aslı Pamuk ise Sezen karakteriyle filme dahil oluyor. İlk filmde Melisa karakterini canlandıran Aslı Enver, bu filmde yer almıyor.


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