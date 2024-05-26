Sen Büyümeye Bak filminin konusu ne? Sen Büyümeye Bak filmi oyuncuları kimler?
Kaan Urgancıoğlu ile Melisa Aslı Pamuk'un başrollerde oynadığı 'Sen Yaşamaya Bak' filmi Netflix'te gösterime girdi. Peki, Sen Büyümeye Bak filminin konusu ne? Sen Büyümeye Bak filmi oyuncuları kimler?
Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı ve 2022 yılında yayınlanan 'Sen Yaşamaya Bak' filminin devamı niteliğinde olan 'Sen Büyümeye Bak' filmi Netflix'te gösterime girdi. Peki, Sen Büyümeye Bak filminin konusu ne? Sen Büyümeye Bak filmi oyuncuları kimler?
SEN BÜYÜMEYE BAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü Aslı Enver ile paylaştığı ilk filmde ikili Fırat ve Melisa adlarında bir çifti canlandırıyordu. Filmde bekar bir anne olan Melisa'nın hasta olduğunu öğrendikten sonra oğlu Can'ı emanet ettiği Fırat ile aşklarını izledik. 'Sen Büyümeye Bak' filminde ise hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Filmde sevdiği kadını kaybeden bir baba ile oğlunun hayatlarına devam etmesi ve birbirlerini iyileştirmeleri konu alınıyor.
SEN BÜYÜMEYE BAK OYUNCULARI
Filmin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Mert Ege Ak ve Melisa Aslı Pamuk yer alıyor. Kaan Urgancıoğlu, ilk filmde olduğu gibi Fırat Fırtına karakterini canlandırıyor. Genç oyuncu Mert Ege Ak, Can rolüyle izleyici karşısına çıkarken, Melisa Aslı Pamuk ise Sezen karakteriyle filme dahil oluyor. İlk filmde Melisa karakterini canlandıran Aslı Enver, bu filmde yer almıyor.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
- Kiralarda yeni dönem başlıyor!
- Ülkü Ocakları için çağrısı ortalığı karıştırdı
- Çaya alternatif oldu: Kilosu bin 500 TL'den satılıyor
- 'Bunlar depremlerini bekliyor'
- 'Yalçın ve Yönter tarafından öldürülmekten korkuyor'
- Tedavi gören hastalarda bulantı ve kusma şikâyeti!
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!
- 'Selahattin Bey'i anladık da...'
- Meteoroloji saat vererek uyardı!