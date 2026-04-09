Sessiz Saat filminin yönetmen koltuğunda Brad Anderson oturuyor. Filmin senaristliğini Dan Hall üstleniyor. Peki, Sessiz Saat filminin konusu ne? Sessiz Saat filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SESSİZ SAAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Bostonlu bir dedektif, görev başında geçirdiği bir kazanın ardından işitme güçlüğü çeker. Polisin aydınlatması gereken bir cinayetin sağır tanığının tercümanı olur. Dedektif, bu süreçte cinayet tanığını ortadan kaldırmaya çalışan yozlaşmış polislerden oluşan bir ekiple yüzleşmek zorunda kalır.

SESSİZ SAAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joel Kinnaman

Sandra Mae Frank

Mekhi Phifer

SESSİZ SAAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sessiz Saat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.