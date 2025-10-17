Sicario filminin yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve oturuyor. Filmin senaristliğini Taylor Sheridan üstleniyor. Peki, Sicario filminin konusu ne? Sicario filminin oyuncuları kim?

SICARIO FİLMİNİN KONUSU NE?

ABD ve Meksika arasındaki kanunsuz sınırda idealist bir FBI ajanı (Emily Blunt) bir özel operasyon kuvveti ajanı (Josh Brolin) tarafından yükselen uyuşturucu savaşında görevlendirir. Şüpheli geçmişe sahip esrarengiz danışman (Benicio Del Toro) tarafından yürütülen takım Kate'in hayatta kalma mücadelesi verirken inandığı her şeyi sorgulamasına neden olan gizli bir operasyonla görevlendirilirler.

SICARIO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Benicio Del Toro

Emily Blunt

Josh Brolin

Jon Bernthal

Victor Garber

Daniel Kaluuya

SICARIO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sicario filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.