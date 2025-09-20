Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz filminin yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer oturuyor. Peki, Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz filminin konusu ne? Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz filminin oyuncuları kim?

SİHİRBAZLAR ÇETESİ 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Serinin üçüncü filmi, çok değerli bir elmas soygunu için yeniden bir araya gelen ve yanlarına genç illüzyonistleri alan Atlılar ekibinin yeni macerasını anlatıyor.

SİHİRBAZLAR ÇETESİ 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jesse Eisenberg

Woody Harrelson

Isla Fisher

Dave Franco

Rosamund Pike

Morgan Freeman

Ariana Greenblatt

Justice Smith

Dominic Sessa

Daniel Radcliffe

Mark Ruffalo

SİHİRBAZLAR ÇETESİ 3 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz filmi, 14 Kasım'da vizyona girecek.