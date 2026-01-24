Siyah İnci filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ashley Avis üstleniyor. Peki, Siyah İnci filminin konusu ne? Siyah İnci filminin oyuncuları kim?

SİYAH İNCİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Anna Sewell‘in aynı isimli romanından Black Beauty, ailesini kaybeden genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Joe Green, kısa bir süre önce ailesini kaybeden genç bir kızdır. Ailesinin yokluğu ile baş etmeye çalışan Green, Long Island'daki bir at ve hayvan çiftliğinde yaşayan dayısının yanına gönderilir. Yeni yaşamına uyum sağlamaya çalışan genç kız, burada bulunan Black Beauty adındaki ailesinden uzaklaştırılmış vahşi bir at ile fark bir bağ kurar.

SİYAH İNCİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mackenzie Foy

Iain Glen

Calam Lynch

Claire Forlani

Matt Rippy

Max Raphael

SİYAH İNCİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Siyah İnci filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.