Sokağın Sonundaki Ev (House At The End Of The Street) filminin konusu ne? Sokağın Sonundaki Ev filminin oyuncuları kim?

Sokağın Sonundaki Ev filminin yönetmen koltuğunda Mark Tonderai oturuyor. Filmin senaristliğini Jonathan Mostow, David Loucka üstleniyor. Peki, Sokağın Sonundaki Ev filminin konusu ne? Sokağın Sonundaki Ev filminin oyuncuları kim?

SOKAĞIN SONUNDAKİ EV FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeni bir başlangıç arayan yeni boşanmış Sarah (Elisabeth Shue) ve kızı Elissa (Jennifer Lawrence), küçük, kaliteli ve kırsal bir kasabada hayallerinin evini bulur. Beklenmeyen ve açıklanamayan olaylar yaşanmaya başladığında, Sarah ve Elissa, kasabanın soğuk bir sırrın gölgesinde olduğunu keşfederler. Yıllar önce yan taraftaki evde bir kız çocuğu ailesini yataklarında uyurken öldürmüş, sonrasında kayıplara karışmış, arkada yaşayan tek kişi olarak ağabeyi Ryan (Max Thieriot)’ı bırakmıştır. Elissa, Sarah’nın karşı çıkmalarına rağmen münzevi Ryan ile bir ilişki kurmaya başlar ve onlar yakınlaştıkça, hayal ettiklerinden daha fazla gizeme sürüklenirler.

SOKAĞIN SONUNDAKİ EV FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gil Bellows

Max Thieriot

Elisabeth Shue

Jonathan Malen

Jonathan Higgins

Jennifer Lawrence

Krista Bridges

Nolan Gerard Funk

Jordan Hayes

Joy Tanner

James Thomas

Allie MacDonald

Jon McLaren

Will Bowes

Eva Link

SOKAĞIN SONUNDAKİ EV FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sokağın Sonundaki Ev filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.