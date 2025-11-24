Son Düello filminin yönetmen koltuğunda Ridley Scott oturuyor. Filmin senaristliğini Nicole Holofcener, Ben Affleck ve Matt Damon üstleniyor. Peki, Son Düello filminin konusu ne? Son Düello filminin oyuncuları kim?

SON DÜELLO FİLMİNİN KONUSU NE?

The Last Duel, Yüz Yıl savaşlarının ortasında erkeklerin her alanda var olan gücünü, adaletin kırılganlığını ve gerçeğin ışığında tek başına ayakta durmaya kararlı bir kadının kudreti ve cesaretini anlatıyor.

SON DÜELLO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jodie Comer

Matt Damon

Adam Driver

Ben Affleck

Clare Dunne

Harriet Walter

Marton Csokas

Alex Lawther

Zeljko Ivanek

Clive Russell

SON DÜELLO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Düello filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.