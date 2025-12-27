Süleyman'ın Hikayesi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Boris Lojkine üstleniyor. Peki, Süleyman'ın Hikayesi filminin konusu ne? Süleyman'ın Hikayesi filminin oyuncuları kim?

SÜLEYMAN'IN HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, yasal ikamet hakkı elde etmek amacıyla yapılacak görüşmeye hazırlanmak için sadece iki günü olan, Paris’te yiyecek teslimatı yapan sığınmacı Souleymane’nin hikayesini konu ediyor.

SÜLEYMAN'IN HİKAYESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Abou Sangare

Nina Meurisse

Emmanuel Yovanie

Younoussa Diallo

SÜLEYMAN'IN HİKAYESİ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Süleyman'ın Hikayesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.