27.12.2025 10:45:00
Süleyman'ın Hikayesi (The Story of Souleymane) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Süleyman'ın Hikayesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Süleyman'ın Hikayesi filminin konusu ne? Süleyman'ın Hikayesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Süleyman'ın Hikayesi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Boris Lojkine üstleniyor. Peki, Süleyman'ın Hikayesi filminin konusu ne? Süleyman'ın Hikayesi filminin oyuncuları kim? 

SÜLEYMAN'IN HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, yasal ikamet hakkı elde etmek amacıyla yapılacak görüşmeye hazırlanmak için sadece iki günü olan, Paris’te yiyecek teslimatı yapan sığınmacı Souleymane’nin hikayesini konu ediyor.

SÜLEYMAN'IN HİKAYESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Abou Sangare

Nina Meurisse

Emmanuel Yovanie

Younoussa Diallo

SÜLEYMAN'IN HİKAYESİ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Süleyman'ın Hikayesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.

