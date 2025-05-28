Sully filminin yönetmen koltuğunda Clint Eastwood oturuyor. Filmin senaristliğini Todd Komarnicki üstleniyor. Peki, Sully filminin konusu ne? Sully filminin oyuncuları kim?
SULLY FİLMİNİN KONUSU NE?
Chesley B. Sullenberger, yani Sully (Tom Hanks) US Airways'de çalışmakta olan tecrübeli bir pilottur. 2009'da New York'tan Charlotte'a yapılan bir uçuş sıradan bir şekilde başlamıştır, ancak kalkıştan çok kısa bir süre sonra uçak bir kaz sürüsüne çarpar ve motorlarını kaybeder. En yakın havaalanına dönecek kadar zaman yoktur, bu nedenle Sully ve yardımcısı Jeffrey Skiles (Aaron Eckhart) uçağı Hudson Nehri'ne indirmeyi planlar ve bunu başarır. 155 yolcu ve mürettebatın hepsi kurtulmuştur. Sully'nin bu kahramanlığı kamuoyu tarafından takdir edilse de, yetkililer tarafından açılan soruşturma yüzünden işini ve itibarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelecektir.
SULLY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Hanks
Laura Linney
Aaron Eckhart
Autumn Reeser
Jerry Ferrara
Sam Huntington
Chris Bauer
Holt McCallany
Max Adler
Tracee Chimo
SULLY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sully filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.