Sully filminin yönetmen koltuğunda Clint Eastwood oturuyor. Filmin senaristliğini Todd Komarnicki üstleniyor. Peki, Sully filminin konusu ne? Sully filminin oyuncuları kim?

SULLY FİLMİNİN KONUSU NE?

Chesley B. Sullenberger, yani Sully (Tom Hanks) US Airways'de çalışmakta olan tecrübeli bir pilottur. 2009'da New York'tan Charlotte'a yapılan bir uçuş sıradan bir şekilde başlamıştır, ancak kalkıştan çok kısa bir süre sonra uçak bir kaz sürüsüne çarpar ve motorlarını kaybeder. En yakın havaalanına dönecek kadar zaman yoktur, bu nedenle Sully ve yardımcısı Jeffrey Skiles (Aaron Eckhart) uçağı Hudson Nehri'ne indirmeyi planlar ve bunu başarır. 155 yolcu ve mürettebatın hepsi kurtulmuştur. Sully'nin bu kahramanlığı kamuoyu tarafından takdir edilse de, yetkililer tarafından açılan soruşturma yüzünden işini ve itibarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelecektir.

SULLY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hanks

Laura Linney

Aaron Eckhart

Autumn Reeser

Jerry Ferrara

Sam Huntington

Chris Bauer

Holt McCallany

Max Adler

Tracee Chimo

SULLY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sully filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.