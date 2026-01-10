10 Ocak Cumartesi günü Survivor 2026'nın yeni bölümünün Yurttaşlar TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma programının yeni bölümünün neden olmadığını merak ediyor. Peki, Survivor 2026 All Star-Ünlüler ve Gönüllüler'in yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? 10 Ocak Cumartesi günü Survivor 2026 neden yayımlanmadı? İşte, ayrıntılar...

10 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ SURVİVOR 2026 NEDEN YAYIMLANMADI?

TV8 yayın akışında Survivor 2026’nın bu akşamki bölümüyle ilgili değişikliğe gidildi. Kanal, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’nın yeni bölümlerine öncelik verilmesi nedeniyle Survivor’a kısa süreli yayın arası verdi. Bu nedenle Ünlüler-Gönüllüler mücadelesi bu akşam ekrana gelmedi. MasterChef Türkiye’de 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde Altın Ceket mücadelelerine yer verileceği bildirildi.

SURVİVOR 2026'NIN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

TV8 tarafından paylaşılan yayın takvimine göre Survivor Ünlüler-Gönüllüler, 12 Ocak Pazartesi günü yeni bölümüyle kaldığı yerden izleyiciyle buluşacak.