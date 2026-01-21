Cumhuriyet Gazetesi Logo
Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

21.01.2026 23:37:00
Haber Merkezi
21 Ocak tarihli Survivor bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu büyük çekişmelere sahne oldu. Peki, Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8'in popüler yarışma programı Survivor Ünlüler Gönüllüler tam gaz devam ediyor. Survivor'da 3. dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, Onur Alp eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. Peki, Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

2026 Survivor Ünlüer-Gönüllüler mücadelesinde haftanın 3. dokunulmazlık mücadelesinin kazananı henüz belli olmadı.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da son olarak Dilan Çıtak oldu.

