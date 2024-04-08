Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan 2024 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Mavi ve kırmızı takımın rekabeti doyasıya yaşatacağı Survivor All Star'da dokunulmazlık ve eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Peki, Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan 2024 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 23:53
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan 2024 Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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Survivor All Star 2024'te büyük heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışması, 8 Nisan Pazartesi akşamı 79. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan 2024 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu 12-3 skorla Kırmızı Takım kazandı. Böylece Mavi Takım konseyde oylamaya giderek bir isim belirledi.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 3. eleme adayı dokunulmazlık oyunundan sonra eleme konseyinde belirlendi.

Eleme sonrası potaya giren üçüncü isim Yasin oldu.

 


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