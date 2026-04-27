Survivor Türkiye'de bir yarışmacı diskalifiye olarak adaya veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi? 27 Nisan'da Survivor'da kim diskalifiye oldu, neden?

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Beyza ve Lina eleme potasına dahil olmuştu. Ancak 3. ve 4. eleme adayı henüz belirlenmedi. Düello oyunu da 27 Nisan akşamı erkranlarında yayımlanmadı.

SURVIVIOR'DA KİM ELENDİ?

27 Nisan akşamı düello oyunu gerçekleşmedi ama adada bir veda gerçekleşti. Kırmızı takımdan Serenay yarışmadan diskalifiye oldu.

SERENAY NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor'ın yeni bölümünde kırmızı takım yarışmacılarından Sernay üst üste yaptığı olumsuz davranışlar nedeniyle ve takım arkadaşlarının çoğunun gitmesi yönünde sarf ettiği sözler nedeniyle diskalifiye oldu.