Cumhuriyet Gazetesi Logo
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Pazar günü Survivor'da ödülü hangi takım kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Pazar günü Survivor'da ödülü hangi takım kazandı?

2.02.2026 00:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Pazar günü Survivor'da ödülü hangi takım kazandı?

Survivor 2026’da 1 Şubat Pazar akşamı yayınlanan bölümde ödül oyununu kazanan ekip avantaj elde ederken, kaybeden takım ceza ile karşı karşıya kaldı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Pazar günü Survivor'da ödülü hangi takım kazandı?

1 Şubat Pazar günü yayınlanan bölümde kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadelesiyle oynanan ödül oyununu bir takım kazanarak sevinç yaşarken, diğer takım ceza alarak gecenin kaybedeni oldu. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Pazar günü Survivor'da ödülü hangi takım kazandı? İşte, ayrıntılar...

Image

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026’da 1 Şubat akşamı oynanan ödül-ceza oyununda kırmızı ve mavi takımlar karşı karşıya geldi; mücadeleyi kazanan mavi takım olurken, kırmızı takım ceza alan taraf oldu.

Image

SURVIVOR'DA KAYBEDEN TAKIM NE CEZA ALDI?

Ceza alan kırmızı takım, testere ve baltalarla odun kesti; kestikleri odunları çuvallara dolduran yarışmacılar hem eğlenceli hem de zorlu anlar yaşadı.

İlgili Konular: #survivor #survivor ödül oyunu #Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026