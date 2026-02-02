1 Şubat Pazar günü yayınlanan bölümde kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadelesiyle oynanan ödül oyununu bir takım kazanarak sevinç yaşarken, diğer takım ceza alarak gecenin kaybedeni oldu. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Pazar günü Survivor'da ödülü hangi takım kazandı? İşte, ayrıntılar...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026’da 1 Şubat akşamı oynanan ödül-ceza oyununda kırmızı ve mavi takımlar karşı karşıya geldi; mücadeleyi kazanan mavi takım olurken, kırmızı takım ceza alan taraf oldu.

SURVIVOR'DA KAYBEDEN TAKIM NE CEZA ALDI?

Ceza alan kırmızı takım, testere ve baltalarla odun kesti; kestikleri odunları çuvallara dolduran yarışmacılar hem eğlenceli hem de zorlu anlar yaşadı.