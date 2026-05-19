Survivor Türkiye’nın 18 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde büyük heyecan yaşandı. Haftanın kritik dokunulmazlık oyununda yarışmacılar parkurda kıyasıya mücadele ederken, gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Pazartesi günü Survivor'da eleme adayı hangi isim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’nın 18 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI HANGİ İSİM OLDU?

Survivor Türkiye 2026’da haftanın eleme adayları Lina, Nefise ve Deniz olarak belirlendi.