Tabanca filminin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor. Filmin senaristliğini Ethan Gross, Guy Ritchie üstleniyor. Peki, Tabanca filminin konusu ne? Tabanca filminin oyuncuları kim?

TABANCA FİLMİNİN KONUSU NE?

Jake Gren, hapiste yapayalnız geçirdiği yedi yılın ardından serbest kalmıştır. Takip eden iki yıl boyunca kumardan büyük paralar kazanır. Artık kendisini hapse gönderen, kumarhane sahibi Dorothy Macha’dan intikamını almaya hazırdır. Onu yardımcılarının önünde küçük düşürür ve tepetaklak eder. Bu sırada doktorlar kendisine ender rastlanan bir hastalığa sahip olduğunu ve üç gün içinde öleceğini söylerler. Bu üç gün içinde Jake’in tehlike sözcüğü altında yaşadıkları izleyicisine heyecan dolu anlar yaşatıyor. En büyük düşmanın kim olduğu ise tam bir muamma!

TABANCA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Ray Liotta

André Benjamin

Mark Strong

Terence Maynard

Andrew Howard

Francesca Annis

Tom Wu

Stephen Walters

Vincent Pastore

Togo Igawa

Vincent Riotta

TABANCA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tabanca filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.