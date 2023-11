Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:20

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:20

Tai Chi Zero filminin yönetmen koltuğuda Stephen Fung oturuyor. Filmin senaristliğini Kuo-fu Chen üstleniyor. Peki, Tai Chi Zero filminin konusu ne? Tai Chi Zero filminin oyuncuları kim?

TAI CHI ZERO FİLMİNİN KONUSU NE?

Güçlü Tai Chi sanatını öğrenmek için Yang, Chen köyüne yolculuğa çıkar. Ancak köylüler dışardan gelenlere Tai Chi öğretmeleri yasaklanmıştır.

TAI CHI ZERO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hark-on Fung

Stephen Fung

Yuan Xiaochao

Shu Qi

Wai Keung Lau

Siu-Lung Leung

Angelababy

Eddie Peng

Sicheng Chen

Shui-fan Fung

Tony Leung Ka Fai

Da Ying

TAI CHI ZERO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tai Chi Zero filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.