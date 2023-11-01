Tai Chi Zero filminin konusu ne? Tai Chi Zero filminin oyuncuları kim?
Tai Chi Zero filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tai Chi Zero filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tai Chi Zero filminin konusu ne? Tai Chi Zero filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Tai Chi Zero filminin yönetmen koltuğuda Stephen Fung oturuyor. Filmin senaristliğini Kuo-fu Chen üstleniyor. Peki, Tai Chi Zero filminin konusu ne? Tai Chi Zero filminin oyuncuları kim?
TAI CHI ZERO FİLMİNİN KONUSU NE?
Güçlü Tai Chi sanatını öğrenmek için Yang, Chen köyüne yolculuğa çıkar. Ancak köylüler dışardan gelenlere Tai Chi öğretmeleri yasaklanmıştır.
TAI CHI ZERO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hark-on Fung
Stephen Fung
Yuan Xiaochao
Shu Qi
Wai Keung Lau
Siu-Lung Leung
Angelababy
Eddie Peng
Sicheng Chen
Shui-fan Fung
Tony Leung Ka Fai
Da Ying
TAI CHI ZERO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tai Chi Zero filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.
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