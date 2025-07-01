Talihli Amele filminin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. Filmin senaristliğini Başar Sabuncu üstleniyor. Peki, Talihli Amele filminin konusu ne? Talihli Amele filminin oyuncuları kim?

TALİHLİ AMELE FİLMİNİN KONUSU NE?

Mehmet Ali, İstanbul'da inşaatlarda çalışan bir işçidir. Bir gün çalıştığı inşaata çekim yapmak için reklamcılar gelir. Çekimin bitmesinin ardından hatıra için reklamcılarla işçiler fotoğraf çektirir. Fotoğrafı gören müdür, Mehmet Ali'nin yüzünden etkilenir ve onu reklam kampayasının yüzünü yapar. Bir anda hayatı değişen Mehmet Ali, başına konan bu talih kuşunun bedelini ağır bir şekilde öder.

TALİHLİ AMELE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İlyas Salman

Hümeyra

Metin Serezli

Aliye Uzunatağan

İsmet Ay

Mustafa Alabora

Erdal Özyağcılar

Gökhan Mete

Ulvi Alacakaptan

Salih Kalyon

TALİHLİ AMELE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Talihli Amele filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.