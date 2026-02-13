Taşacak Bu Deniz dizisi 18. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin bugün yeni bölümü var mı? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Esme, ayrılığın acısını Fırtına Konağı’ndan çıkarır ve silahı bulmaya odaklanır. Sevdaluk denizin dibine batsın; Esme bir an önce silahı bulup Şerif’ten boşanmayı, Şerif’ten de Hicran’dan da kurtulmayı ister. Adil ise aynı acıyı, keçilerini aç bırakan çobanlarından çıkarır ve Şerif’i yok etmeye odaklanır.

Oruç’u ve İso’yu bu yolda, canlarıyla sınandıkları bir imtihana sokar. Fadime, İso’nun hayatı için abisine yalvarırken ilk kez duygularıyla yüzleşir. Birlikte eğlendiklerini fark etmeleri, ikisinin de duvarlarında çatlaklar oluşturmaya başlar. Oruç, mesleğini kaybetmenin ve yeni hayatıyla yüzleşmenin eşiğindeyken, Eleni’nin tüm varlığıyla onun yanında durmasıyla sarsılır. Bir yandan da Adil’le birlikte amcasını yönetimden indirmek için bir hamle yapar. Ancak Şerif’in Eleni’ye yaptığı teklif, ikisini de büyük bir şaşkınlığa sürükler.

Amirum Dayı, “Sen Esme’den ayrıldın, Fadime İso’yla evlendi. Koçari soyu Fırtına’dan mı yürüyecek?” diyerek Adil’i evlenmeye razı eder ve Adil için uygun bir eş adayı aranmaya başlanır. Esme ise hem Eleni’nin hem de Fadime’nin doldurmasıyla Adil’in randevusunu basar; ancak gördüğü manzara onu can evinden vurur.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Adil ve Esme ile kurduğu hayal dünyası sarsılan Eleni, gerçeklerle yüzleşmeye karar verir ve hayatında önemli bir değişimin eşiğine gelir. Bu adım, hem Esme’nin hem de Adil’in kendilerini sorgulamalarına neden olur. Diğer yandan Esme Oruç’a hesap sorar.

Amirum Dayı, Adil’e bir sürü eş adayı sunar ama Adil her adaya bir bahane bulur ve silahın peşine düşer. Bu arada Esme, herkesi sarsacak büyük bir karar alır ve sonunda uygular.

Fadime ve İso, silaha yaklaştıkça, Şerif hapse girdiğinde boşanacakları gerçeğiyle de yüzleşirler. Şirin Furtuna’nın düzenlediği aile kahvaltısında, düşman çocukları olmanın ne demek olduğunu anlarlar.

Oruç, bir yandan Eleni’ye karşı artık direnemediği duygularıyla savaşırken, diğer yandan da başkan olarak ailedeki ve fabrikadaki krizlerle yüzleşir. Zarife’nin Eleni ile evlilik konusundaki baskısı da dayanılmaz hale gelir. Hem Esme’yi hem başkanlığı kaybeden Şerif ise kontrolden çıkar. Adil’in silahını cesedin yanına gömdürüp polise ihbar eder. Şimdi herkes için oyunun sonu gelmiştir.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 18. bölümü 13 Şubat Cuma akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.