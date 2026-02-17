Emmy ödüllü “Tehran” dizisinin İsrailli yapımcısı Dana Eden, dördüncü sezon çekimleri için bulunduğu Yunanistan’ın başkenti Atina’da hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Peki, Tehran dizisi konusu nedir? Tehran dizisi nereden izlenir?

TEHRAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İsrail yapımı casus ve gerilim filmi olarak dikkat çeken Tehran dizisi, İran’da gizli bir görev için bulunan genç bir Mossad ajanının yaşadıklarını konu alıyor.

TEHRAN DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

İran’ın nükleer programı, siber saldırılar ve Orta Doğu’daki gölge savaşları gibi konuları ön planda tutan Tehran dizisi, Apple TV+ dijital platformundan izlenebiliyor.