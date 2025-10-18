Teksas Katliamı filminin yönetmen koltuğunda Marcus Nispel oturuyor. Filmin senaristliğini Scott Kosar, Tobe Hooper üstleniyor. Peki, Teksas Katliamı filminin konusu ne? Teksas Katliamı filminin oyuncuları kim?

TEKSAS KATL İ AMI FİLMİNİN KONUSU NE?

Texas sınırlarının ötesine yolculuğa çıkan beş genç, yolda saldırıdan kurtulmuş travma geçiren, bir otostopçu bulurlar. Kadın, kendini, bindiği aracın içinde vurur. Ancak uzaktaki bir çiftlikte yer alan bir evin kapısını çaldıkları andan itibaren konumları, ziyadesi ile gerçeküstü bir hale bürünür. Kapısını çaldıkların evin sakinleri resmen doğuştan psikopat bir ailedir. Talihsiz gençler, bu kez kendi hayatlarını kurtarmanın derdine düşerler.

TEKSAS KATLİAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jessica Biel

Jonathan Tucker

Erica Leerhsen

Mike Vogel

Eric Balfour

R. Lee Ermey

Lauren German

Terrence Evans

Kathy Lamkin

David Dorfman

Andrew Bryniarski

Marietta Marich

Heather Kafka

Brad Leland

Mamie Meek

TEKSAS KATLİAMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Teksas Katliamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.