The Woman In Cabin 10 filminin yönetmen koltuğunda Simon Stone oturuyor. Filmin senaristliğini Simon Stone ve Joe Shrapnel üstleniyor. Peki, The Woman In Cabin 10 filminin konusu ne, oyuncuları kim? The Woman In Cabin 10 filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

THE WOMAN IN CABIN 10 FİLMİNİN KONUSU NE?

The Woman In Cabin 10, lüks bir yolcu gemisinde seyahat ederken korkunç bir sırra rastlayan bir seyahat yazarının hikayesini konu ediyor. Bir haber için lüks bir yolculuk sırasında bir gazeteci, gece geç saatlerde bir yolcunun denize düştüğüne tanık olur. Ancak tüm yolcular sayıldığında ve kayıp kimse olmadığında gazeteciye rüya görmüş olduğu söylenir. Kendisine inanılmamasına rağmen cevapları aramaya devam eden gazeteci, kendi hayatını tehlikeye atar.

THE WOMAN IN CABIN 10 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keira Knightley

Hannah Waddingham

Kaya Scodelario

Guy Pearce

Gugu Mbatha-Raw

Paul Kaye

David Morrissey

Daniel Ings

Art Malik

David Ajala

Lisa Loven Kongsli

Christopher Rygh

Gitte Witt

THE WOMAN IN CABIN 10 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

The Woman In Cabin 10 filminin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.