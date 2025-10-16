Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.10.2025 17:16:00
Tom Clancy'den Acımasız (Without Remorse) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tom Clancy'den Acımasız filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tom Clancy'den Acımasız filminin konusu ne? Tom Clancy'den Acımasız filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Tom Clancy'den Acımasız filminin yönetmen koltuğunda Stefano Sollima oturuyor. Filmin senaristliğini Will Staples ve Taylor Sheridan üstleniyor. Peki, Tom Clancy'den Acımasız filminin konusu ne? Tom Clancy'den Acımasız filminin oyuncuları kim?

TOM CLANCY'DEN ACIMASIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Deniz piyadesi John Kelly, karısını öldüren katili bulup intikam almak için yola çıkar ancak kendini daha büyük bir komplonun içinde bulur.

TOM CLANCY'DEN ACIMASIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael B. Jordan

Jodie Turner-Smith

Jamie Bell

Guy Pearce

Cam Gigandet

Lauren London

Jacob Scipio

Colman Domingo

TOM CLANCY'DEN ACIMASIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tom Clancy'den Acımasız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.

