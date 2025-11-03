Tomb Raider filminin yönetmen koltuğunda Roar Uthaug oturuyor. Filmin senaristliğini Geneva Robertson-Dworet üstleniyor. Peki, Tomb Raider filminin konusu ne? Tomb Raider filminin oyuncuları kim?
TOMB RAIDER FİLMİNİN KONUSU NE?
Alicia Vikander'in sevilen video oyun karakteri Lara Croft'a hayat verdiği Tomb Raider, babasının ani bir şekilde ortadan kaybolmasından sonra kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve bisikletli kuryelik yaparak geçinen Lara'nın, babasının akıbetini aydınlatma amacıyla girdiği yolda başından geçenleri anlatıyor.
TOMB RAIDER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kristin Scott Thomas
Alicia Vikander
Dominic West
Nick Frost
Walton Goggins
Daniel Wu
Hannah John-Kamen
Antonio Aakeel
TOMB RAIDER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tomb Raider filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.