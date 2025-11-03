Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tomb Raider filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tomb Raider filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tomb Raider filminin konusu ne? Tomb Raider filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Tomb Raider filminin yönetmen koltuğunda Roar Uthaug oturuyor. Filmin senaristliğini Geneva Robertson-Dworet üstleniyor. Peki, Tomb Raider filminin konusu ne? Tomb Raider filminin oyuncuları kim? 

TOMB RAIDER FİLMİNİN KONUSU NE?

Alicia Vikander'in sevilen video oyun karakteri Lara Croft'a hayat verdiği Tomb Raider, babasının ani bir şekilde ortadan kaybolmasından sonra kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve bisikletli kuryelik yaparak geçinen Lara'nın, babasının akıbetini aydınlatma amacıyla girdiği yolda başından geçenleri anlatıyor.

TOMB RAIDER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kristin Scott Thomas

Alicia Vikander

Dominic West

Nick Frost

Walton Goggins

Daniel Wu

Hannah John-Kamen

Antonio Aakeel

TOMB RAIDER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tomb Raider filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.

