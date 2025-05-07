Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:30

Güncelleme: 07.05.2025 - 09:30

Turist filmi bu akşam TV ekranında izleyici karşısına çıkıyor. 10 Aralık 2010 yılında vizyona giren Turist filminin yönetmen koltuğunda Florian Henckel von Donnersmarck oturuyor. Peki, Turist filminin konusu ne? Turist filminin oyuncuları kim?

TURİST FİLMİ KONUSU

Johnny Deep'in canlandırdığı Frank, aşk acısından muzdarip bir serüvenci olarak soluğu İtalya'da alır. Bu seyahat neticesinde, kırık kalbinin acısının hafifleyeceğini düşünmektedir. Bu bunaltılı durumdan kurtulmak için İtalya'ya giden Amerikalı turist, Frank'in etrafında şekillenen bu filmde Angelina Jolie, tüm ihtişamıyla Elise karakterine can veriyor. Olağanüstü bir figür olan Elise ile Frank'in yolları bir şekilde kesişmiş ve işler değişmiştir. Ancak Elise'nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik'in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder.

TURİST FİLMİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Angelina Jolie - Elise Ward

Johnny Deep - Frank Tupelo

Timothy Dalton - Chief inspector Jones

Bruno Wolkowitch - French

Paul Bettany - Inspector John Acheson

Rufus Sewell - The Englishman

Steven Berkoff - Reginald Shaw

Clement Sibony - Undercover Cop