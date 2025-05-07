Turist filminin konusu ne? Turist filminin oyuncuları kim?
Turist (Live by Night) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Turist filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Turist filminin konusu ne? Turist filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Turist filmi bu akşam TV ekranında izleyici karşısına çıkıyor. 10 Aralık 2010 yılında vizyona giren Turist filminin yönetmen koltuğunda Florian Henckel von Donnersmarck oturuyor. Peki, Turist filminin konusu ne? Turist filminin oyuncuları kim?
TURİST FİLMİ KONUSU
Johnny Deep'in canlandırdığı Frank, aşk acısından muzdarip bir serüvenci olarak soluğu İtalya'da alır. Bu seyahat neticesinde, kırık kalbinin acısının hafifleyeceğini düşünmektedir. Bu bunaltılı durumdan kurtulmak için İtalya'ya giden Amerikalı turist, Frank'in etrafında şekillenen bu filmde Angelina Jolie, tüm ihtişamıyla Elise karakterine can veriyor. Olağanüstü bir figür olan Elise ile Frank'in yolları bir şekilde kesişmiş ve işler değişmiştir. Ancak Elise'nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik'in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder.
TURİST FİLMİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER
Angelina Jolie - Elise Ward
Johnny Deep - Frank Tupelo
Timothy Dalton - Chief inspector Jones
Bruno Wolkowitch - French
Paul Bettany - Inspector John Acheson
Rufus Sewell - The Englishman
Steven Berkoff - Reginald Shaw
Clement Sibony - Undercover Cop
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’