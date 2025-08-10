TV yayın akışı 10 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

10 Ağustos Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Ağustos Pazar tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Gençliğim Eyvah
09.00 Zembilli
11.50 Aile Saadeti
15.00 Aman Reis Duymasın
16.50 Mulan
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13.45 Turnike
16.30 Ailecek Şaşkınız
18.30 Kanal D Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepet
12.45 Yasak Elma
16.00 Şevkat Yerimdar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sen Benim Her Şeyimsin
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Arım Balım Peteğim
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Acele Koca Aranıyor
14.45 Aşıksın
16.30 İbo ile Güllüşah
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Kapıcılar Kralı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09.00 İstanbullu Gelin
10.30 Aramızda Kalsın
12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14.00 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
TRT1 YAYIN AKIŞI
06.45 Hayatımın Neşesi
09.30 Alpaslan Büyük Selçuklu
12.25 Yeşil Deniz
14.30 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.45 Kim Gitsin?
19.00 Ana Haber
20.00 Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin Yaz
15.45 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm