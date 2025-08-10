Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 10 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

10.08.2025 09:15:00
Haber Merkezi
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Ağustos Pazar günü tv yayın akışı...

10 Ağustos Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Ağustos Pazar tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Gençliğim Eyvah

09.00 Zembilli

11.50 Aile Saadeti

15.00 Aman Reis Duymasın

16.50 Mulan

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13.45 Turnike

16.30 Ailecek Şaşkınız

18.30 Kanal D Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepet

12.45 Yasak Elma

16.00 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sen Benim Her Şeyimsin

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Arım Balım Peteğim

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Acele Koca Aranıyor

14.45 Aşıksın

16.30 İbo ile Güllüşah

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Kapıcılar Kralı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09.00 İstanbullu Gelin

10.30 Aramızda Kalsın

12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14.00 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber  

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

TRT1 YAYIN AKIŞI

06.45 Hayatımın Neşesi

09.30 Alpaslan Büyük Selçuklu

12.25 Yeşil Deniz

14.30 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin Yaz

15.45 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

