TV yayın akışı 11 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

11.10.2025 09:16:00
Haber Merkezi
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Ekim günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu 

10:00 Aynadaki Yabancı 

13:00 Aşk ve Gözyaşı 

16:00 Aynadaki Yabancı 

19:00 atv Ana Haber 

20:00 Aynadaki Yabancı 

NOW YAYIN AKIŞI

07.30 Fatih Savaş Ile Sabah Sohbetleri 

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 

11.15 Halef: Köklerin Çağrisi 

13.30 Kiskanmak 

16.00 Ben Leman 

19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu 

20.00 Ben Leman 

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile

08:00 Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Veliaht

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin 

09:00 Aramızda Kalsın 

11:00 Sahipsizler 

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa 

15:30 Çarpıntı 

19:00 Star Haber 

20:00 Tam Gaz 

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.18 İstiklal Marşı

05.20 Yedi Numara

06.05 Benim Güzel Ailem

09.00 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Hayallerinin Peşinde

11.30 Cennetin Çocukları

14.50 Taşacak Bu Deniz

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

