TV yayın akışı 12 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

12 Temmuz Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Temmuz Cumartesi tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Gençliğim Eyvah
10:00 Zembilli
13:00 Sinema
16:00 Dizi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Madalyon
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:00 Çift Kişilik Oda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Biricik Sevgilim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kezban
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Petrol Kralları
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Hanım Köylü
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yalancı Yarim
TRT1 YAYIN AKIŞI
07:35 Hayatımın Neşesi
10:15 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
12:00 Yeşil Deniz
14:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:40 Kim Gitsin?
18:00 Ana Haber
20:00 Türkiye - İtalya
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 MasterChef Türkiye