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TV yayın akışı 12 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 12 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

12.07.2025 08:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 12 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı...

12 Temmuz Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Temmuz Cumartesi tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Küçük Gün Işığı

07:00 Gençliğim Eyvah

10:00 Zembilli

13:00 Sinema

16:00 Dizi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Madalyon

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:00 Çift Kişilik Oda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Biricik Sevgilim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kezban

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Petrol Kralları

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Hanım Köylü

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Yalancı Yarim

TRT1 YAYIN AKIŞI

07:35 Hayatımın Neşesi

10:15 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

12:00 Yeşil Deniz

14:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:40 Kim Gitsin?

18:00 Ana Haber

20:00 Türkiye - İtalya

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 MasterChef Türkiye

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