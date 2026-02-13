Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 13 Şubat Cuma! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

13.02.2026 09:07:00
13 Şubat 20213 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. Bugün hangi kanalda ne var? Günün dizileri ve filmleri...

13 Şubat Cuma günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 13 Şubat cuma günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu.

ATV YAYIN AKIŞI 

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane  

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aynı Yağmur Altında

23.20 Çakallarla Dans 2

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

23.00 Sahtekarlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.35 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI 

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 O Ses Türkiye

