TV yayın akışı 14 Haziran Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

14 Haziran 2026 Pazar günü ekranlar spordan eğlenceye, sinemadan yarışmalara kadar dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Haziran Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Haziran 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Daha 17
13.00 Pazar Gezmesi
14.00 Arda ile Omuz Omuza
15.00 Daha 17
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Bay Yanlış
15.45 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macera
22.15 Efsaneler Masası
SHOW TV yayın akışı
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Gönülden Gönüle
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Gırgıriye'de Şenlik Var
14.45 İstasyon
16.45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
18.25 Ana Haber
20.00 Kar Masalı
22.30 Vizontele
STAR TV yayın akışı
07.00 İstanbullu Gelin
08.45 Doğanın Kanunu
11.00 Benim Tatlı Yalanım
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Çok Güzel Hareketler 2
16.30 Doğanın Kanunu
19.00 Star Haber
20.00 Doğanın Kanunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.00 Dünya Kupası Özel Program
07.00 Avustralya-Türkiye
09.15 Dünya Kupası Özel Program
10.20 Lingo Türkiye
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.05 Kod Adı Kırlangıç
14.05 Lingo Türkiye
15.25 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Almanya-Çuraçao
22.15 Kupa Saati
23.00 Hollanda-Japonya
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
16.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 A.B.İ
15.50 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması
21.00 Kim Milyoner Olmak İster?