TV yayın akışı 14 Haziran Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

14 Haziran 2026 Pazar günü ekranlar spordan eğlenceye, sinemadan yarışmalara kadar dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Haziran Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Haziran 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Daha 17

13.00 Pazar Gezmesi

14.00 Arda ile Omuz Omuza

15.00 Daha 17

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Bay Yanlış

15.45 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macera

22.15 Efsaneler Masası

SHOW TV yayın akışı

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.00 Gönülden Gönüle

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Gırgıriye'de Şenlik Var

14.45 İstasyon

16.45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

18.25 Ana Haber

20.00 Kar Masalı

22.30 Vizontele

STAR TV yayın akışı

07.00 İstanbullu Gelin

08.45 Doğanın Kanunu

11.00 Benim Tatlı Yalanım

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Çok Güzel Hareketler 2

16.30 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber

20.00 Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.00 Dünya Kupası Özel Program

07.00 Avustralya-Türkiye

09.15 Dünya Kupası Özel Program

10.20 Lingo Türkiye

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Kod Adı Kırlangıç

14.05 Lingo Türkiye

15.25 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Almanya-Çuraçao

22.15 Kupa Saati

23.00 Hollanda-Japonya

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 A.B.İ

15.50 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması

21.00 Kim Milyoner Olmak İster?