TV yayın akışı 15 Şubat Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

15.02.2026 09:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
15 Şubat 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. Bugün hangi kanalda ne var? Günün dizileri ve filmleri...

15 Şubat Pazar günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 15 Şubat Pazar günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu...

Image

ATV YAYIN AKIŞI 

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Aynı Yağmur Altında

15.30 A.B.İ

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aynı Yağmur Altında

23.25 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

18.30 Kanal D Haber

20.00 Beyaz’la Joker

23.30 İnci Taneleri

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler

13.45 Sahtekarlar

15.45 Yeraltı

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08.00 Görgüsüzler

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 İftarlık Gazoz

15.30 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber 

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Sefirin Kızı

08.30 Sevdiğim Sensin

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Erkenci Kuş

16.15 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber  

20.00 Sevdiğim Sensin

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05.45 Kalk Gidelim

11.45 Enine Boyuna

13.00 Taşacak Bu Deniz

17.15 Kod Adı: Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI 

06.00 Dizi

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

17.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

