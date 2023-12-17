TV yayın akışı 17 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 17 Aralık Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 17 Aralık 2023 Pazar TV rehberi...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Aralık Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Atla Gel Şaban
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Altın Kafes
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Beni Böyle Sev
08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo
14:05 Kendi Düşen Ağlamaz
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Yabancı Sinema / Asi Kabadayı
12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Strar / Yeni Bölüm
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gizemli Geçit
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Yabani
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
00:00 Şahane Hayatım
03:00 Adım Farah
05:30 Kefaret
06:00 Yabani
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Ne Gemiler Yaktım
22:45 Sandık Kokusu
02:00 Aile
05:30 Ne Gemiler Yaktım
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Aldatmak
15:45 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Altın Kafes
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Altın Kafes
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