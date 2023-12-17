TV yayın akışı 17 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 17.12.2023 - 09:33

Güncelleme: 17.12.2023 - 09:33

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Aralık Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Atla Gel Şaban

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Altın Kafes

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Beni Böyle Sev

08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Lingo

14:05 Kendi Düşen Ağlamaz

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Yabancı Sinema / Asi Kabadayı

12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:15 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Strar / Yeni Bölüm

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gizemli Geçit

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Yabani

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

00:00 Şahane Hayatım

03:00 Adım Farah

05:30 Kefaret

06:00 Yabani

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

22:45 Sandık Kokusu

02:00 Aile

05:30 Ne Gemiler Yaktım

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Aldatmak

15:45 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Altın Kafes

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Altın Kafes