Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 17 Ekim Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 17 Ekim Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

17.10.2025 09:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 17 Ekim Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Ekim günü tv yayın akışı...

17 Ekim akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Ekim yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 – Güller ve Günahlar

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Arka Sokaklar

00:15 - Güller ve Günahlar

03:00 - Poyraz Karayel

05:00 - Baht Oyunu

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:23 – İstiklal Marşı

05:25 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:15 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:30 - Gönül Dağı

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Taşacak Bu Deniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 – Aile

08:15 - Bu Sabah

10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 – İstanbullu Gelin

09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 – Söz

19:00 – Star Haber (canlı)

20:00 – Mısır Tanrıları

22:30 - Mısır Tanrıları

01:00 - Sahipsizler

03:30 - Baba Ocağı

ATV YAYIN AKIŞI 

06:00 - Bir Gece Masalı

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Aynadaki Yabancı

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Aşk ve Gözyaşı

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 - Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

13:15 - MasterChef Türkiye

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Leman

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Ben Leman

22:30 - Halef: Köklerin Çağrısı

01:15 - Kıskanmak

03:30 - İnadına Aşk

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi