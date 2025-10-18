Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 18 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

18.10.2025 09:16:00
Haber Merkezi
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Ekim günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

05:30 Bir Gece Masalı

07:30 atv’de Hafta Sonu 

10:00 Aynadaki Yabancı 

13:00 Gözleri KaraDeniz 

16:00 Aşk ve Gözyaşı 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Aynadaki Yabancı 

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

08:30 Konuştukça 

09:45 Magazin D Cumartesi 

13:00 Arda'nın Mutfağı 

14:00 Eşref Rüya 

16:15 Uzak Şehir 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Güller ve Günahlar 

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül 

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 

11:15 Ben Leman 

14:00 Halef 

16:30 Sahtekarlar 

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 

20:00 Ben Leman 

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile 

08:00 İşte Hayat 

10:00 Cumartesi Sürprizi 

13:00 Bahar 

15:30 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Show Ana Haber 

20:00 Güldür Güldür Show 

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin 

09:30 Aramızda Kalsın 

11:00 Kral Kaybederse 

14:00 Bir Şansım Olsa 

15:30 Çarpıntı 

19:00 Star Haber 

20:00 Adalet 

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 Benim Güzel Ailem 

09:00 Kod Adı Kırlangıç 

10:30 Hayallerinin Peşinde 

11:30 Taşacak Bu Deniz 

14:35 Cennetin Çocukları 

17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 

19:00 Ana Haber 

20:00 Gönül Dağı 

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak 

08:00 Oynat Bakalım 

08:45 Gençlik Rüzgarı 

10:00 Gazete Magazin 

15:30 MasterChef Türkiye 

20:00 MasterChef Türkiye 

