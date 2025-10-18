TV yayın akışı 18 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

18 Ekim akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Ekim yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
05:30 Bir Gece Masalı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Aynadaki Yabancı
13:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Aşk ve Gözyaşı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Eşref Rüya
16:15 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ben Leman
14:00 Halef
16:30 Sahtekarlar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ben Leman
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:00 İşte Hayat
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Aramızda Kalsın
11:00 Kral Kaybederse
14:00 Bir Şansım Olsa
15:30 Çarpıntı
19:00 Star Haber
20:00 Adalet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 Benim Güzel Ailem
09:00 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:30 Taşacak Bu Deniz
14:35 Cennetin Çocukları
17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye