Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 19 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 19 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

19.10.2025 09:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 19 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Ekim günü tv yayın akışı...

19 Ekim akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Ekim yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Gözleri KaraDeniz

16.00 Aynadaki Yabancı

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Güller ve Günahlar

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Sahtekarlar

13.45 Kıskanmak

16.45 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Aile

08.00 Üç Geline Altı Damat

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 İnatçı

15.00 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09.30 Aramızda Kalsın

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

19.00 Star Haber  

20.00 Çarpıntı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.50 Benim Güzel Ailem

08.35 Taşacak Bu Deniz

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Cennetin Çocukları  

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

14.15 İtiraf Et

16.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

İlgili Konular: #trt #tv yayın akışı #TV rehberi