TV yayın akışı 20 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 20 Şubat Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 20 Şubat Salı TV rehberi...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Şubat Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Senden Önce
NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabani
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kül Masalı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
22:15 Bahar
00:30 Bahar
01:15 Sandık Kokusu
03:45 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Aldatmak
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Yeter
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Senden Önce
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Senden Önce
22:45 Senden Önce
01:00 Üç Kız Kardeş
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Afili Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)
22:15 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)
01:00 Yerli Dizi Tekrarı
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Cevap Ver Türkiye
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:00 Aramızda Kalmasın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
05:30 İncir Ağacı
06:40 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:40 Bir Sevdadır
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kül Masalı
22:50 Bir Sevdadır
02:10 Kül Masalı
04:30 Seksenler
05:20 Kapanış
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Yabani
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Bay Yanlış
04:30 Kefaret
06:00 Ruhun Duymaz
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