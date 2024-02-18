Yayınlanma: 18.02.2024 - 17:09

Güncelleme: 18.02.2024 - 17:09

Yargı dizisin kadrosunu yeni bir oyuncu dahil oldu. Defne Kayalar, adliyeye yeni gelen "İclal Savcı" olarak izleyici karşısına çıkacak. Peki, Yargı'nın İclal Savcısı Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Defne Kayalar 31 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde asistanlık yaptı.

2003 yılında Uğur Yücel birlikte Alacakaranlık dizisini ve 2004 yılında Yazı Tura filminin yapımcılığını üstlendi. 2010 yılında Keskin Bıçak adlı dizide, 2013 yılında 20 Dakika dizisinde rol aldı. 2014 yılında Medcezir dizisinde sezon sonu konuk oyuncu olarak "Sedef Kaya" karakteriyle ekrana dönüş yaptı, bir süre sonra ana karakterlerden biri hâline dönüştü. 2014 yılının Aralık ayında Medcezir dizisinin yönetmeni Ali Bilgin ile evlendi. 2015 yılında yönetmenliğini eşi Ali Bilgin'in üstlendiği Delibal filmiyle beyazperdeye dönüş yaptı.

DEFNE KAYALAR DİZİ VE FİLMLERİ

1999 Salkım Hanımın Taneleri

2004 Yazı Tura

2015 Delibal

2017 Yol Ayrımı

2019 I Am You

2023 Aniden

2003 Alacakaranlık

2010 Keskin Bıçak

2012 Eve Düşen Yıldırım

2013 20 Dakika Derin Solmaz

2014-2015 Medcezir

2017 Bu Şehir Arkandan Gelecek

2021 Menajerimi Ara

2024- Yargı

2017 Fi

2018 Dip

2020 Bir Başkadır

2021 Ayak İşleri

2021 Saklı Beril

2022-2023 Kuş Uçuşu

2023 Arayış