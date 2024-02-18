Yargı'nın İclal Savcısı Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Oyuncu Defne Kayalar "Yargı" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ekran başındaki izleyiciler Defne Kayalar'ın hayatını ve kariyerini merak etti. Peki, Yargı'nın İclal Savcısı Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Yargı dizisin kadrosunu yeni bir oyuncu dahil oldu. Defne Kayalar, adliyeye yeni gelen "İclal Savcı" olarak izleyici karşısına çıkacak. Peki, Yargı'nın İclal Savcısı Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
DEFNE KAYALAR KİMDİR?
Defne Kayalar 31 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde asistanlık yaptı.
2003 yılında Uğur Yücel birlikte Alacakaranlık dizisini ve 2004 yılında Yazı Tura filminin yapımcılığını üstlendi. 2010 yılında Keskin Bıçak adlı dizide, 2013 yılında 20 Dakika dizisinde rol aldı. 2014 yılında Medcezir dizisinde sezon sonu konuk oyuncu olarak "Sedef Kaya" karakteriyle ekrana dönüş yaptı, bir süre sonra ana karakterlerden biri hâline dönüştü. 2014 yılının Aralık ayında Medcezir dizisinin yönetmeni Ali Bilgin ile evlendi. 2015 yılında yönetmenliğini eşi Ali Bilgin'in üstlendiği Delibal filmiyle beyazperdeye dönüş yaptı.
DEFNE KAYALAR DİZİ VE FİLMLERİ
1999 Salkım Hanımın Taneleri
2004 Yazı Tura
2015 Delibal
2017 Yol Ayrımı
2019 I Am You
2023 Aniden
2003 Alacakaranlık
2010 Keskin Bıçak
2012 Eve Düşen Yıldırım
2013 20 Dakika Derin Solmaz
2014-2015 Medcezir
2017 Bu Şehir Arkandan Gelecek
2021 Menajerimi Ara
2024- Yargı
2017 Fi
2018 Dip
2020 Bir Başkadır
2021 Ayak İşleri
2021 Saklı Beril
2022-2023 Kuş Uçuşu
2023 Arayış
En Çok Okunan Haberler
-
- Çatlak fotoğrafları delil sayıldı!
- 70 yıllık konserve devi kapısına kilit vurdu
- Seçimden sonra kur şoku yaşanacak mı?
- O isim aday gösterildi!
- Konut fiyatları neden düşmüyor?
- 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak?'
- 'Taksimetreleri kurun...'
- Dokuz Eylül’ün yeni rektörü belli oldu
- CHP'li adayın 'şeyh'le görüntüleri ortaya çıktı
- İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu