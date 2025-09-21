Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 21 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

21.09.2025 11:49:00
Haber Merkezi
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Eylül Pazar günü tv yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin

08:00 Düğün

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Veliaht

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:00 Veliaht

01:45 Bahar

04:00 Veliaht

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Can Borcu

14:10 Gözleri Karadeniz

16:30 Aşk ve Gözyaşı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aşk ve Gözyaşı

02:45 Kardeşlerim

05:20 Ateş Kuşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:40 Yumurcak Küçük Şahit

15:30 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Eşref Rüya

23:30 Arka Sokaklar

02:30 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

04:50 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

08:00 Sahipsizler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Çarpıntı

03:00 Türk Müziği

04:00 Baba Ocağı

05:30 Dürüye'nin Güğümleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı

05:55 Benim Güzel Ailem

08:40 Cennetin Çocukları

11:45 Enine Boyuna

13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

15:45 Cennetin Çocukları

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat 

00:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Cennetin Çocukları

04:00 Yedi Numara

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Ezgi Gözeger Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kıskanmak

13:45 Yasak Elma

16:30 Halef

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Halef

22:30 Kıskanmak

00:00 Halef

01:00 Kıskanmak

03:15 Yaz Şarkısı

04:15 Bay Yanlış

06:00 Karagül

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 İtiraf Et

16:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

