TV yayın akışı 23 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

23.11.2025 10:31:00
Haber Merkezi
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Kasım günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Güller ve Günahlar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Titanik

23:15 Arka Sokaklar

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Üç Kız Kardeş

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:48 İstiklal Marşı

05:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

05:45 Yedi Numara

06:30 Ege'nin Hamsisi

09:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

11:45 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Yurda Dönüş

14:05 Gönül Dağı

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Taşacak Bu Deniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 İşte Hayat

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Şaşkın Damat

15:30 Veliaht

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bereketli Topraklar

23:15 Veliaht

02:45 Şaşkın Damat

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber – Canlı

20:00 Çarpıntı

00:15 Sahipsizler

03:00 Yüksek Sosyete

04:45 Türk Müziği

05:45 Hanım Köylü

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Kuruluş Orhan

14:20 Oflu Hoca Trakya'da

16:00 Gözleri Karadeniz

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gözleri Karadeniz

03:00 Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

14:15 İtiraf Et

16:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Halef: Köklerin Çağrısı

16:00 Sahtekarlar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Sahtekarlar

00:00 Efsane Futbol

01:30 Halef: Köklerin Çağrısı

